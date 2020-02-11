شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بمعاونيه قبل أول مران للزمالك في قطر استعدادًا للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب جامعة قطر ليؤدي أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة بعد قليل استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، علي استاد الغرافة القطري.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز مدرب الفريق وعمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك قبل بداية المران.

بعثة الزمالك وصلت عصر اليوم إلى قطر وسط حضور جماهيري زملكاوي مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفني فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبي الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، في إشارة الي شهداء الدفاع الجوي.

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وغادرت بعثة الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقى صباح اليوم عبر موقعه الرسمى قائمة الـ 18 لاعب بالزمالك الذين سيخوضون المباراة وهم :محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وفرجانى ساسى وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى واشرف بن شرقى وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد أوناجم ومحمود الونش.