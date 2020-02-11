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أنطوى يقود هجوم بيراميدز أمام المقاولون والدكة تشهد عودة المصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: المهدي سليمان 

 

خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عما دونجا- أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة

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خط الهجوم: جون أنطوي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - عمر العيوني- دودو الجباس - إبراهيم عادل - إيريك تراوري "العائد من الإصابة" - محمد فاروق "العائد من الإصابة" - محمد فتحي "العائد من الإصابة".

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا.

 

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على وصافة المسابقة في ظل الصراع النارى مع الزمالك وبيراميدز، في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لإقتحام المربع الذهبى مجدداً.

 

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