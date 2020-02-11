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صور.. استقبال جماهيري لبعثة الزمالك استعدادا للسوبر الأفريقي أمام الترجي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطري.

بعثة الزمالك وصلت وسط حضور جماهيري زملكاوي مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفني فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبي الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، في إشارة إلى شهداء الدفاع الجوى.

وغادرت بعثة الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ساعة فى مطار عمان بالأردن قبل وصولها الدوحة، ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة ويرافقها أعضاء المجلس هانى زادة وعلاء مقلد وحمادة أنور.

وينتظر الزمالك عددا من المباريات المهمة فى الفترة المقبلة، حيث سيكون مقبلا على مواجهة الأهلى فى قمة السوبر المحلى، بالإمارات والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر فبراير المقبل.

وضمت قائمة المستبعدين كل من : محمد عواد ومحمد صبحى حارس المرمى، ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحى وكاسونجو وعمر السعيد واحمد عيد ومحمد عنتر وكريم بامبو، وأعلن الاتحاد الافريقى صباح اليوم عبر موقعه الرسمى قائمة الـ 18 لاعب بالزمالك الذين سيخوضون المباراة وهم :

محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمي، وطارق حامد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وفرجانى ساسى وحازم امام ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى واشرف بن شرقى وعبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد أوناجم ومحمود الونش.

ابو جبل ومصطفي فتحي
ابو جبل ومصطفي فتحي

 

استقبال الجماهير لبعثة الزمالك
استقبال الجماهير لبعثة الزمالك

 

استقبال الزمالك بالورود في مطار الدوحة
استقبال الزمالك بالورود في مطار الدوحة

 

اسماعيل يوسف رئيس البعثة وحازم امام وحمادة انور
اسماعيل يوسف رئيس البعثة وحازم امام وحمادة انور

 

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جماهير الزمالك تطالب اللاعبين ببطولة السوبر فور وصولهم مطار الدوحة
جماهير الزمالك تطالب اللاعبين ببطولة السوبر فور وصولهم مطار الدوحة

 

جماهير الزمالك في قطر
جماهير الزمالك في قطر

 

جمهور الزمالك يستقبل بعثة الفريق استعدادا للسوبر
جمهور الزمالك يستقبل بعثة الفريق استعدادا للسوبر

 

شيكابالا
شيكابالا

 

عبد الله جمعة
عبد الله جمعة

 

كارتيرون سعيد باستقبال جمهور الزمالك
كارتيرون سعيد باستقبال جمهور الزمالك

 

لاعبو الزمالك في مطار الدوحة
لاعبو الزمالك في مطار الدوحة

 

لاعبو الزمالك وسط الجماهير في مطار الدوحة
لاعبو الزمالك وسط الجماهير في مطار الدوحة

 

لاعبو الزمالك يلتقطون صورا لاستقبال الجماهير لهم في قطر
لاعبو الزمالك يلتقطون صورا لاستقبال الجماهير لهم في قطر

 

مصطفي محمد وفرجاني ساسي
مصطفي محمد وفرجاني ساسي

 

هاني زادة ولاعبو الزمالك فور وصولهم مطار الدوحة
هاني زادة ولاعبو الزمالك فور وصولهم مطار الدوحة

 

وصول فريق الزمالك للدوحة
وصول فريق الزمالك للدوحة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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