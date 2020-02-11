بالفيديو والصور.. جماهير الزمالك تستقبل فريقها استعدادًا للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
استقبلت جماهير الزمالك اليوم الثلاثاء بعثة فريقها التي وصلت للعاصمة القطرية، الدوحة؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الترجي التونسي.
الزمالك من المقرر أن يلتقي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير في كأس السوبر الأفريقي.
وأخذت جماهير الزمالك تردد أناشيد وأهازيج فريقها خلال خروجها من المطار ليستقل حافلته، داعمين كل لاعب فور ظهوره لهم.
وكان الزمالك قد فاز ببطولة الكونفيدرالية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي، بينما توّج الترجي بدوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الوداد المغربي.
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