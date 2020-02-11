كواليس الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون مع الجهاز الفني.. و أمير عبد العزيز يقود تدريبات الإحماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري.

وصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب جامعة قطر ليؤدي أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستعد الزمالك الذي وصل قطر عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.

ومن جانبه، اطمأن مرتضى منصور رئيس النادي على بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

وطالب مرتضى اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تغيب باسم الزمالك أما الترجي.

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وخاض فريق الزمالك مرانه الأول على ملعب جامعة قطر بالدوحة استعدادا لمواجهة الترجي، حيث ارتدى لاعبو الفريق الملابس الرياضية الثقيلة وذلك بسبب برودة الجو هناك.

وقرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز مدرب الفريق وعمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك قبل بداية المران.

وقاد أمير عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي تدريبات الاحماء للاعبين وذلك خلال المران المقام حاليا بملعب جامعة قطر في الدوحة استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.

وقسم المدرب اللاعبين إلى ثلاث مجموعات في فقرة تدريبية وذلك للمران على لعب الكرة من لمسة واحدة، قبل أن تختتم التدريبات بتقسيمة في منتصف الملعب بدون مشاركة حراس المرمى وذلك بناء على رغبة المدير الفني للزمالك.

وخاض محمد أبو جبل حارس الزمالك تدريب إضافي بعد إنهاء مران الحراس بالجري حول الملعب خلال مران الفريق الأول بملعب جامعة قطر بالدوحة.