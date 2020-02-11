أمير مرتضى يكشف ما دار بينه وبين رئيس لجنة المسابقات بشأن مباريات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، كواليس مكالمته الهاتفية مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة "الزمالك" "تحدثت مع الزناتي منذ قليل حول بعض الأمور المتعلقة بمباريات الزمالك محليا وأفريقيا".

وأكد "فيما يخص تحديد موعد 28 فبراير لمباراة الترجي بذهاب دوري الأبطال، نحن طلبنا اللعب يوم 29، لكن في النهاية الكاف يكون له حسابات متعلقة بالأمور التسويقية وحقوق البث".

وواصل "الزناتي كشف لي عن بعض الأمور فيما يخص تحديد المباريات من جانب الكاف، وفي النهاية كل الأمور واردة، سنلعب المباراة سواء 28 أو 29، لا نريد تشتيت أنفسنا".

Advertisements

وشدد "فيما يخص الملعب يتم تحديده بعد التنسيق مع الجهات الأمنية".

وأضاف "هناك كلام على مباراة قمة الدوري، لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد سبق وأكد على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري يوم 24 من شهر فبراير في ملعب استاد القاهرة الدولي.

واختتم "الزناتي أكد لي أن الزمالك لن يلعب أي مباراة محلية في الدوري في الفترة بين مباراتي الترجي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، هذا أمر مؤكد".

ووفقا لجدول مباريات الزمالك في فبراير، سوف يلاقي الترجي في السوبر الأفريقي بقطر يوم 14، ثم الأهلي يوم 20 بالإمارات بالسوبر المصري، ويوم 24 مع الأهلي في الدوري، ثم 28 أمام الترجي.