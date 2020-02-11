خليل شمام: الترجي ينقصه التتويج بالسوبر الأفريقي.. وندرك مرارة خسارته

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أكد خليل شمام قائد الترجي التونسي رغبة فريقه في الفوز بلقب كأس السوبر الافريقي ضد الزمالك بعد أن أضاع اللقب ضد الرجاء المغربي العام الماضي بخسارته بهدفين لهدف.

وقال شمام في تصريحات للحساب الرسمي لفريق الترجي على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن الترجي يسعى بكل قوة الى الفوز باللقب، الذي يبحث عنه منذ تتويجه به آخر مرة عام 1995 ضد موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وقال شمام "نعرف ما نحن مقبلون عليه في المرحلة المقبلة في مباراة السوبر وغيرها وبالتالي يجب أن نكون على اتم الاستعداد ".

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وتابع قائد الترجي "ندرك جيدا السعادة التي يمكن أن يمنحها التتويج باللقب كما ندرك جيدا مرارة الخسارة أيضا ونحن لا نريد هذا".

وأوضح شمام "يجب أن نخوض المباراة بروح قتالية منذ البداية وحتى النهاية. العديد من اللاعبين في الفريق ينقصهم هذا اللقب" .

ويلتقي الترجي في مباراة كأس السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل ضد الزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية.