مانشستر سيتي يعلن موعد مواجهة وست هام "المؤجلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي مانشستر سيتي الموعد الجديد لمواجهة وست هام على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقرر تأجيلها في وقت سابق.

وكان من المقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام يوم الأحد الماضي، ولكن تم تأجيلها رسميًا نظرا لظروف الطقس القاسية.

وأكد مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي أن المباراة ستقام يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في بريميرليج خلف ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الـ18 وفي جعبته 24 نقطة بعد مرور 25 جولة.