محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن المدرب الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون ليس مقيداً بالقائمة التي أعلنها كاف بوجود 18 لاعب فقط في قائمة السوبر الإفريقي ضد الترجي.
وفي تصريحات لقناة الزمالك قال أمير :"الاتحاد الإفريقي طلب إرسال قائمة تضم 18 لاعب فقط، لكننا طلبنا تأجيل الأمر حتى لا يتعرض لاعب للإصابة فيخرج من القائمة أو لأي ظروف أخرى".
وأضاف أمير مرتضى :"في النهاية وافقنا على طلب كاف مع الحصول على خيار التبديل في القائمة المُعلنة التي ضمت 18 لاعباً إذا كان هناك لاعب غير لائق بدنيا أو مصاب".
وتابع نجل رئيس الزمالك :"يمكن لكارتيرون الاختيار بين 27 لاعب في الفريق الأبيض ضمن معسكره الحالي في قطر، ويمكن أن نستبدل لاعبين أو ثلاثة بتقرير طبي دون أي مشاكل".
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة الزمالك لخوض السوبر الإفريقي بانضمام 18 لاعب فقط، بينما سافر 27 لاعب مع الفريق الأبيض إلى قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: يمكننا الاستبدال في قائمة الزمالك أمام الترجي في السوبر الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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