وزير الرياضة يتواصل مع شقيق نهلة رمضان.. ويأمر بمتابعة حالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تواصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع شقيق نهلة رمضان بطلة منتخب مصر لرفع الإثقال، لبحث حالتها الصحية، بعد الظروف المرضية التي تعرضت لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اتصاله الهاتفي مع شقيق البطلة نهلة رمضان، إن الوزارة تتواصل مع وزارة الصحة، لإنهاء كافة إجراءات علاج نجمة مصر في رفع الأثقال.

وأمر صبحي بمتابعة حالة نهلة رمضان ووجه الشكر لوزيرة الصحة لبحث حالتها في إطار حرصه الدائم على الاهتمام بأبطال مصر في كل الألعاب الرياضية.

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وشدد على أنه لن يألو جهدًا في سبيل اتمام شفاء البطلة المصرية، تقديرًا لعطائها البارز، وانجازاتها المشهودة، ودورها الملموس في رفع علم مصر بالمحافل الدولية.

وساهمت البطلة المصرية في رفع علم مصر وسماع النشيد الجمهوري ببطولتي العالم للكبار والناشئين.

وتعد نهلة رمضان من رموز الرياضة النسائية في مصر حيث ألهمت الكثير من الفتيات بإتباع خطاها وتحقيق ميداليات عالمية وأولمبية لمصر.

ووجه وزير الرياضة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للاستجابة وبحث حالة البطلة المصرية.