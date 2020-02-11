مصدر لمصراوي: أشرف صبحي وافق على طلب الأهلي بتخصيص 600 ألف لمؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول، أن وزارة الشباب والرياضة وافقت على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه للاعب مؤمن زكريا.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الوزارة أصدرت موافقتها على طلب الأهلي للمساهمة في علاج اللاعب.

Advertisements

وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.

وتحدث مؤمن زكريا أمس، الإثنين، حيث رفض التعليق على تخصيص الوزارة لمبلغ مالي له بناء على طلب الأهلي، مؤكدًا أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية هو المتكفل بعلاجه.

الجدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلي يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر.