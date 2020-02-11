قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات فيفقرة تدريبية وذلك للمران على لعب الكرة من لمسة واحدة، خلال التدريب المقام حالياً بملعب جامعة قطر بالدوحة استعداداً للسوبر الإفريقي. ويواجه الزمالك فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي بقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك إلى ثلاث مجموعات في المران الأول بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.