كارتيرون يقسم لاعبي الزمالك إلى ثلاث مجموعات في المران الأول بقطر

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات في فقرة تدريبية وذلك للمران على لعب الكرة من لمسة واحدة، خلال التدريب المقام حالياً بملعب جامعة قطر بالدوحة استعداداً للسوبر الإفريقي. ويواجه الزمالك فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي بقطر. فقرة تدريبية وذلك للمران على لعب الكرة من لمسة واحدة، خلال التدريب المقام حالياً بملعب جامعة قطر بالدوحة استعداداً للسوبر الإفريقي. ويواجه الزمالك فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي بقطر.

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