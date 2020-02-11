التعادل يحسم مواجهة النصر السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا

حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق النصر السعودي أمام نظيره فريق السد القطري بنتيجة ٢-٢ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز ثنائية السد القطري بغداد بنجاح وحسن الهيدوس في الدقيقتين ٩، ٤٨ من زمن اللقاء. بينما أحرز ثنائية النصر السعودي كلا من عبدالرزاق حمد وعبدالرحمن العبيد في الدقيقتين ٧،٥٣ من زمن اللقاء.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا : سباهان أصفهان الإيراني ٣ نقاط. السد القطري نقطة. النصر السعودي نقطة. العين الإماراتي بدون رصيد من النقاط.

ودخل نادى النصر المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : براد جونز. خط الدفاع :سلطان الغنام، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، نايف الماس. خط الوسط : يحيي الشهري، جوليانو فيكتور، نور الدين أمرابط، عبدالرحمن الدوسري، مختار علي. خط الهجوم : عبد الرزاق

حمد الله.بينما دخل فريق السد المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : سعد الشيب. خط الدفاع : بيدرو كوريا، وو يونج جو، طارق سلمان، خوخي بوعلام. خط الوسط : حسن الهيدوس، جابي لويس، نام تاي هي، أكرم حسن عفيف، ياسر عيسي. خط الهجوم : بغداد بونجاح. يستعد نادى النصر لمواجهة نظيره فريق العين الإماراتي ، يوم الثلاثاء ١٨ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، في حين يستضيف نادي السد القطري فريق سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية علي ملعب جاسم بن حمد الدولي.