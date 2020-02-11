قال هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن الهزيمة في مباراة اليوم أمام بتروجت بهدف مقابل هدفين، لا تسبب له أي أزمة إلى الإطلاق، مشدداً على إنه خاض اللقاء باحثًا عن الفوز لكن فريقه تلقى الخسارة في الوقت القاتل من هجمة مرتدة.
وأضاف عقب نهاية المباراة :"الوقت لم يسعفنا عقب تسجيل بتروجت للهدف الثاني لأن الوقت المتبقي كان ٤ دقائق وأضاعها لاعبو بتروجت".
وتابع في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت :"لا زلنا على صدارة ترتيب
وواصل :"سأعتبر أننا فزنا اليوم مع اللاعبين وأن الفارق كان نقطتين وأصبح ٥ نقاط مع أقرب المنافسين ، علينا خوض اللقاء المقبل بعد ٥ أيام بمعنويات مرتفعة، خاصة وأنها مباراة هامة أمام فريق الزرقا بملعبه".
وواصل :"هناك مواجهات كثيرة للمنافسين في الجولة المقبلة، ولن نلتفت لها سنركز على مواجهتنا فقط، وسنسعى لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث .. لا ننظر إلى الخلف ولكننا نركز في مواجهتنا وكيفية تحقيق الفوز فيها".
وعن سبب الخسارة اليوم أمام بتروجت قال :"لدينا عدة غيابات كثيرة وأشركنا عدد من اللاعبين لم يشاركوا منذ فترة، ورغم ذلك أدوا بشكل جيد ونفذوا جميع التعليمات، وحتى الدقيقة ٧٠ كانوا مسيطرين على المباراة".
وأوضح :"دوافع فريق بتروجت كانت كبيرة وفي حالة خسارته كان سيكون مهددًا بالهبوط للدرجة الثالثة وهو فريق كبير وهابط من الدوري الممتاز". الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية، بعدما جمع ٢٩ نقطة وبفارق ٥ نقاط عن الداخلية صاحب المركز الثاني الذي جمع ٢٤ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب كليوباترا بعد الخسارة أمام بتروجت: أعتبر نفسي فائزاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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