أمير عبد العزيز يقود تدريبات الإحماء للاعبي الزمالك

قاد أمير عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباتالإحماء للاعبين وذلك خلال المران المقام حاليا بملعب جامعة قطر في الدوحة استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.
ويواجه الزمالك فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي بقطر.
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