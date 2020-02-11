كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك في قطر

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل بدايه المران. تحدث كارتيرون فيها عن أهميه لقاء السوبر الإفريقي وضرورة القتال داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الفوز واسعاد ملايين الزملكاوية باللقب.

ويستعد الزمالك الذي وصل قطر عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.

ملايين الزملكاوية باللقب.ويستعد الزمالك الذي وصل قطر عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.

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