العين الإماراتي يسقط أمام سباهان أصفهان الإيراني برباعية فى دوري أبطال آسيا

حقق فريق سباهان أصفهان الإيراني فوزا ثقيلا على نظيره فريق العين الإماراتي بنتيجة اربعة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

أحرز ثلاثية سباهان أصفهان الإيراني كلا من محمد موهيبي، كيروس فيزار و سوروش رافعي في الدقائق ٣٨، ٤٦، ٥٢ من زمن اللقاء. في الدقيقة ٧٨ أحرز محمد طيبي الهدف الرابع لسباهان أصفهان الإيراني.

ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا : سباهان أصفهان الإيراني

٣ نقاط. السد القطري نقطة. النصر السعودي نقطة. العين الإماراتي بدون رصيد من النقاط.ويستعد نادى العين الإماراتي لمواجهة نظيره فريق النصر السعودي، يوم الثلاثاء ١٨ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، في حين يستضيف نادي السد القطري فريق سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية علي ملعب جاسم بن حمد الدولي.