التعاون السعودى يفوز على الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

حقق فريق التعاون السعودى فوزا مهما على نظيره فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد نادى الشارقة، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

أحرز هدف التقدم الوحيد لفريق التعاون فيصل درويش في الدقيقة ٣٤ من زمن اللقاء. ترتيب المجموعة الثالثة بدوري ابطال اسيا : الدحيل القطري ٣

نقاط. التعاون ٣ نقاط. الشارقة بدون اي رصيد من النقاط. بيرسبوليس الإيراني بدون اي رصيد من النقاط. ودخل نادى التعاون المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : كاسيو. خط الدفاع : ياسين برناوي، طلال العبسي، فهد الرشيدي، فهد الحمد. خط الوسط : سيدريك أميسي، محمد ابو سبعان ، فيصل درويش، أحمد عسيري، خط الهجوم : محمد السهلاوي، عبدالمجيد السواط.بينما دخل فريق الشارقة المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : عادل الحوسني. خط الدفاع : الحسن صالح، شاهين المعزمي، ماجد سالم، أوتابيك شوكوروف . خط الوسط : محمد عبد الباسط، سالم الشارجي، على محمد، كايو لوكاس . خط الهجوم : محمد خلفان، ريان مينديز.ويستعد نادى التعاون لمواجهة نظيره فريق الدحيل القطري يوم الثلاثاء ١٨ فبراير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما يستضيف فريق بيرسبوليس الإيراني فريق الشارقة الإماراتي علي ملعب آزادي.