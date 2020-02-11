اسماعيل يوسف وزادة وحمادة أنور يؤازرون لاعبي الزمالك

حرص اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة بنادي الزمالك ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في قطر وهاني زادة وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة على التواجد في مران الفريق الأول بملعب جامعة قطر استعدادا للسوبر الإفريقي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني. أنور عضوا مجلس الإدارة على التواجد في مران الفريق الأول بملعب جامعة قطر استعدادا للسوبر الإفريقي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني. ويستعد الزمالك الذي وصل قطر عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.

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