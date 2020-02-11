تفاصيل جلسة التحقيق مع جهاد جريشة في اتحاد الكرة

علمت "الوفد"، تفاصيل جلسة التحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة اليوم في مقر اتحاد الكرة.
واستمرت الجلسة نحو ساعتين وأكد جريشة خلالها أن لجنة الحكام ذبحته
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