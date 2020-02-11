علمت "الوفد"، تفاصيل جلسة التحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة اليوم في مقر اتحاد الكرة.

واستمرت الجلسة نحو ساعتين وأكد جريشة خلالها أن لجنة الحكام ذبحته بتعديل ترتيبه في القائمة من المركز الأول للثالث، كما أنه اضطر للجوء للإعلام والحديث عبر المواقع والبرامج لتجاهل شكواه ضد لجنة الحكام ورد فعله جاء طبيعيا على ما حدث معه، مشيرا إلى أنه لم يخطيء بنشر شكوته على مواقع التواصل لأن هناك زملاء له فعلوا ذلك ولم يحاسبهم أحد. بتعديل ترتيبه في القائمة من المركز الأول للثالث، كما أنه اضطر للجوء للإعلام والحديث عبر المواقع والبرامج لتجاهل شكواه ضد لجنة الحكام ورد فعله جاء طبيعيا على ما حدث معه، مشيرا إلى أنه لم يخطيء بنشر شكوته على مواقع التواصل لأن هناك زملاء له فعلوا ذلك ولم يحاسبهم أحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جلسة التحقيق مع جهاد جريشة في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.