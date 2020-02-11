ارتدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الملابس الرياضية الثقيلة في المران الذي يقام حاليا بملعب جامعة قطر بالدوحة وذلك بسبب برودة الجو هناك. حاليا بملعب جامعة قطر بالدوحة وذلك بسبب برودة الجو هناك. ويستعد الزمالك الذي وصل قطر عصر اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر في مرانهم الأول بقطر .. لاعبو الزمالك يرتدون الملابس الثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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