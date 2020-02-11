سباهان الإيراني “يُهين” العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

تعرض نادي العين الإماراتي للإذلال على يد فريق سيبهان آصفهان الإيراني، بالخسارة برباعية نظيفة لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

وأصبح العين هو أول فريق إماراتي يتعرض للهزيمة على ملعبه في 5 مباريات متتالية ببطولة دوري أبطال آسيا.

قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين وسباهان اصفهان في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 5 بتعليق “عامر الخوذيري”، وانطلقت في تمام الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، 16:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت السعودية، 18:50 بتوقيت الإمارات، على ستاد “ هزاع بن زايد” بمدينة العين.

وتذيل العين مؤخرة المجموعة الرابعة من المنافسات، بينما حقق الفريق الإيراني المميز نقاطه الثلاث بأداء ومستوى مبهر.

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الهدف الاول لسباهان جاء عن طريق المهاجم، وسط مراقبة غائبة من دفاع العين الذي شاهد محبي وهو يرتقي ويضع الكرة برأسه في شباك خالد عيسى.

وجاء الهدف الثاني لسباهان بعد خطأ كارثي من مدافع العين فلاح وليد، الذي أعاد كرة خاطئة لحارس مرمى استغلها الهجوم الإيراني.

استمرت هفوات دفاع العين، الذي استقبل الهدف الثالث في الشوط الثاني، من كرة عرضية وهدف ساذج للغاية.

واختتم سباهان أهدافه بالرابع من تصويبة رأسية رائعة قبل النهاية بعشر دقائق، وسط اندهاش كل حضور ملعب هزاع بن زايد.