اونلاين | بدون تقطيع - YOUTUBE مشاهدة مباراة النصر والسد "0-0"بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط النصر AFC CHAMPIONS LEAGUE

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مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر يلا شوت يستعد نادي النصر السعودي KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي السد القطري اليوم الثلاثاء 11 فبراير ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات YALL SHOOT من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي النصر KORA LIVE ضد نظيره نادي السد اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة السادسة وربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب فيصل بن فهد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا

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وستذاع مباراة نادي النصر KORA GOAL ضد نظيره نادي السد اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق حفيظ دراجي وعلى قناة "يوتيوب السعودية" بتعليق عبد الله الحربي.

بث مباشر لمباراة النصر والسد اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي النصر ضد نظيره نادي السد اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي النصر ضد نظيره نادي السد اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1