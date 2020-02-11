اونلاين | لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر العالمي الان كورة لايف رابط ماتش النصر KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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الأسطورة شاهد.بث حي ومباشر مباراة النصر السعودي ضد السد القطري، alostora في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

كورة أونلاين حيث يدخل النصر المباراة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، وسط أرضه وجماهيره، راغبًا في مصالحة متابعيه عقب النتائج المهتزة بالدوري، KORA ONLINE النصر يستضيف السد في دوري الأبطال الآسيوي.

ويلعب العالمي ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم فرق من العيار الثقيل، وهي "العين الإماراتي والسد القطري وسباهان الإيراني" ، كورة جول النصر يبحث عن أول ثلاث نقاط على ملعبه KORA GOAL، السد في ضيافة النصر على ملعب فيصل بن فهد.

موعد مباراة النصر ضد السد بدوري أبطال آسيا

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وتُقام مباراة النصر ضد السد على ملعب فيصل بن فهد، اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد السد بدوري أبطال آسيا

دوري بلس حيث من المقرر إذاعة مباراة النصر ضد السد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، DAWRY PLUS السد ضيفًا على النصر بأولى مباريات دور المجموعات.

كورة ستار ويدخل السد القطري المباراة تحت قيادة الإسباني تشافي هيرنانديز، وهو يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار في مشوار التتويج باللقب والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية، KORA STAR النصر يستضيف السد على ملعب فيصل بن فهد.

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