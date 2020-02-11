اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-2-2020 فى دورى أبطال أسيا اون لاين بدون تقطيع Al-Nassr Al-Sadd live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-2-2020 فى دورى أبطال أسيا اون لاين بدون تقطيع Al-Nassr Al-Sadd live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي النصر السعودي KORA GOAL لمواجهة نظيره السد القطري اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى YALLA SHOOT من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والسد في بطولة دوري أبطال آسيا

وستلعب مباراة النصر KORA STAR ضد نظيره السد، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد في بطولة دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر KORA ONLINE ضد نظيره السد اليوم، عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

بث مباشر مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

تشكيل النصر المتوقع أمام السد

حراسة المرمى: براد جونز.

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خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري - نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

تشكيل السد المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: مشعل برشام.

خط الدفاع: ياسر أبو بكر عيسى - طارق سلمان - وو يونج جو - حامد إسماعيل.

خط الوسط: علي أسد - جابي - عبد الكريم حسن - حسن الهيدوس - هاشم علي.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

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