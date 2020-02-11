اونلاين | بث مباشر النصر والسد يلا شوت Yalla shoot رابط الاسطورة مشاهدة مباراة النصر والسد القطري يوتيوب بدون تقطيع AFC Champions League (دوري أبطال آسيا)

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق النصر السعودي مع نادي السد القطري بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز والتي ستقام اليوم الثلاثاء 11 فبراير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم KOORA LIVE.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين فريق السد القطري وفريق النصر السعودي مع مدربه روي فيتوريا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي BEIN MATSH.

يلا شوت بلس وكان نادي السد القطري قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي على يد نادي الهلال السعودي في الدور النصف نهائي بالخسارة في مباراتين الذهاب والاياب COOL KOORA بينما خرج فريق النصر السعودي مبكرا من البطولة الآسيوية الكبرى YALA KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل حصد الثلاث نقاط.

جول كورة ويقع فريق النصر السعودي مع السد القطري في هذة المجموعة بجانب فريقي العين الاماراتي وفريق اصفهان الإيراني YALA LIVE وحقق نادي الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية وذلك بعد غياب دام طويلا عن تحقيق بالنسبة للاندية السعودية بشكل عام أو فريق الهلال السعودي بشكل خاص KOORA ONLINE.