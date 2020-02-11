اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر KORA LIVE النصر ضد السد تغطية حية "0-0"

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يلا شووت رابط بث مباشر مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 11 فبراير.

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YALLA SHOOT PLUS، ستكون جماهير الكرة العرية اليوم الثلاثاء 11 فبراير على موعد مع مباراة مهمة من العيار الثقيل بين السد القطري والنصر السعزدي، في إفتتاح المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستشهد مواجهة قوية خارج الخطوط بين كلاً من روي فيتوريا مدرب النصر السعودي وتشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري.

KSA LIVE، تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات التالية: 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة وبغداد ودمشق وعمام ومسقط وبيروت، 19:00 بتوقيت أبو ظبي، 16:00 بتوقيت تونس والجزائر وطرابلس، 15:00 بتوقيت جرينتش والدار البيضاء، وسوف تذاع المباراة على قنوات beIN Sports القطرية بالإضافة لقناة الكأس.

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