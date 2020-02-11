اونلاين | الشوط الأول: yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بدون تقطيع kooora live كورة لايف السد ضد النصر في دوري ابطال اسيا اليوم kora star هدف حمد الله YouTube

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مشاهدة بث مباشر youtube مباريات دوري أبطال اسيا- شاهد بث مباشر KORA star لمباراة النصر السعودي KORA online ضد نظيره السد القطري اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى YALLA SHOOT من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا - بث مباشر كورة ستار مباراة النصر.

متابعة بث مباشر لمباراة النصر والسد cool KORA في بطولة دوري أبطال آسيا live:

تنطلق أحداث مباراة النصر ضد نظيره السد اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة KORA LIVE، السادسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة السابعة والربع بتوقيت الإمارات- مشاهدة بث مباشر مباراة النصر على رابط الأسطورة liv7hd.

التشكيل المتوقع KORA online لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا :

تشكيل النصر :

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري - نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى.

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خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

تشكيل السد :

حراسة المرمى: مشعل برشام.

خط الدفاع: ياسر أبو بكر عيسى - طارق سلمان - وو يونج جو - حامد إسماعيل.

خط الوسط: علي أسد - جابي - عبد الكريم حسن - حسن الهيدوس - هاشم علي.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

القنوات الناقلة(كورة اونلاين) لمباراة النصر والسد في بطولة دوري أبطال آسيا - كورة ماتش:

يمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة النصر ضد نظيره السد اليوم، عبر قناة beIN SPORTS HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

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