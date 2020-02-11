اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال أسيا

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بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال أسيا

عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية وقطر ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال أسيا اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020.

ويستضيف فريق النصر السعودي فريق السد القطري في إطار منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أسيا على استاد الملك فهد الدولي.

ويدخل فريق النصر السعودي اللقاء اليوم وهو يسعى إلى تحقيق أول فوز في المجموعة في اول مباراة بدور المجموعات لتصدر المجموعة الرابعة.

فريق النصر السعودي يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وبجانب المنافسة على الدوري السعودي وسعى إلى المنافسة على دوري أبطال أسيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال أسيا اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير

كما يدخل فريق السد القطري وهو يمتلك نفس الطموح حيث يسعى لإحراج فريق النصر على ملعبه ووسط جماهيره وخطف أول ثلاث نقاط بالمجموعة.

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السد القطري يسير بخطى ثابتة في دوري نجوم قطر نحو تحقيق لقب الدوري والمنافسة على لقب دوري أبطال أسيا الذي توج بأخر نسخة منه فريق الهلال السعودي.

موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة للمباراة

تنطلق مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال أسيا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال أسيا

تذاع المباراة على قنوات :

الكأس HD3

بي إن سبورت HD1

النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1