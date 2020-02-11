اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا

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مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره فريق السد القطري، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم بين النصر والسد إثارة وندية كبيرة، كما هي العادة في مباريات الفريقين الكبيرين، كما من المؤكد إنها هتشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

فريق النصر يدخل مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز على ملعبه وأمام جماهيره، والتي يسعى لمصالحتها بعد فقدانه صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لصالح غريمه التقليدي الهلال.

مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا

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مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا

مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري ابطال اسيا

كما سيسعى النصر في لقاء اليوم للثأر من فريق السد الذي أخرجه من النسخة الأخيرة للبطولة، بعدما تغلب عليه في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما فريق السد الذي ودع البطولة في النسخة الأخيرة من الدور نصف النهائي على يد فريق الهلال السعودي الذي توج باللقب بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر في لقاء اليوم.

النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1