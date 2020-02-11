اونلاين | live| مشاهدة مباراة النصر والسد القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| مشاهدة مباراة النصر والسد القطري بث مباشر اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي النصر والسد القطري ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، نادى النصر في عودة مرة أخري لبطولة دوري أبطال آسيا أمام نادى السد في الجولة الأولي حيث تقام المباراة اليوم على استاد الملك فهد الدولي ، يدخل نادى النصر مستغل عامل الأرضية والجمهور من أجل حصد اول ثلاث نقاط له بدور المجموعات ، حيث سيكون الفوز اليوم مهم في ظل انطلاق اول لقاءات البطولة ، وتضم المجموعة الرابعة أيضاً فريقين كبار وهم “العين وسباهان اصفهان” ، علي الرغم من تراجع فريق العين في الدوري الإماراتي إلا أنه فريق كبير وليس هين.

تنطلق المواجهة بين فريقي النصر والسد القطري في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:15 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 ويعلق علي اللقاء حفيظ دراجي..

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مشاهدة مباراة النصر والسد القطري مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي النصر والسد القطري مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1