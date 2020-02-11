اونلاين | live|مشاهد مباراة النصر امام السد بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع مباراة النصر "العالمي"

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يفتتح النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، مشواره في النسخة المرتقبة من دوري أبطال آسيا ، عندما يستضيف السد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويقع النصر في المجموعة الرابعة التي تضم:" السد وسباهان أصفهان الإيراني – العين الإماراتي".

ومن المقرر ان يعول فيتوريا على خدمات المغربي حمدالله في الخط الأمامى لتمزيق شباك السد في اللقاء ، الذي يسعى فيه العالمي لرد اعتباره من أخر مواجهة جمعت بينهما في دوري أبطال آسيا.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين النصر والسد ، فشل العالمي في استكمال مشواره بالبطولة القارية ، بعد خساراته أمام الخصم في دور ربع النهائي بمجموع اللقائين 5/2 ، ليفرط في فرصة ملاقاة ، جاره الهلال ، البطل المتوج في النصف النهائي.

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النصر كان قد تفوق في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، بنتيجة 2/1 ، عبر الدوسري وجوليانو ، قبل ان يلقب السد النتيجة في الإياب على ملعب جاسم بن حمد بثلاثية مقابل هدف ، سجله عبدالرزاق حمدالله.

ونجح النصر في السابق ، تحقيق لقبي كأس الكؤوس والسوبر الآسيوية عام 1998 وتأهله لتمثيل السعودية والقارة الآسيوية في النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية عام 2000.

ويُعد الإنجاز الأبرز للنصر في دوري الأبطال كان في عام 1996 عندما احتل مركز الوصيف بعد خسارته أمام فريق سيونجنام الكوري الجنوبي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بالرياض.

ومن المقرر ان تقام المباراة مساء بعد غد الثلاثاء ، في تمام الساعة ، 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر القنوات بي ان سبورتس ، الناقل الحصري ، للبطولة القارية.

النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1