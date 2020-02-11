اونلاين | كورة HD مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر al nassr تابع لايف مشاهدة مباراة النصر ضد السد afc-champions-league

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يستضيف فريق النصر السعودي نظيره فريق السد القطري، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم بين النصر والسد إثارة وندية كبيرة، كما هي العادة في مباريات الفريقين الكبيرين، كما من المؤكد إنها هتشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

فريق النصر يدخل مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز على ملعبه وأمام جماهيره، والتي يسعى لمصالحتها بعد فقدانه صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لصالح غريمه التقليدي الهلال.

كما سيسعى النصر في لقاء اليوم للثأر من فريق السد الذي أخرجه من النسخة الأخيرة للبطولة، بعدما تغلب عليه في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما فريق السد الذي ودع البطولة في النسخة الأخيرة من الدور نصف النهائي على يد فريق الهلال السعودي الذي توج باللقب بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر في لقاء اليوم.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة النصر والسد..

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موعد مباراة النصر والسد

تنطلق مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة، 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 15:15 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد

تذاع مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1، وقناة الكاس 3.

معلق مباراة النصر والسد

يعلق على مباراة النصر والسد الجزائري حفيظ دراجي عبر قناة بي إن سبورت، والمصري أحمد الطيب عبر قناة الكاس.

\ النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1