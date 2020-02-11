اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر «العالمي» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع السد ضد النصر live

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يفتتح فريق النصر السعودى مشاركته الجديدة في دوري أبطال آسيا 2020 حينما يستضيف السد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض فى تمام الساعة الخامسة مساء.

موعد مباراة النصر السعودى ضد السد القطرى فى دورى أبطال آسيا

بعد مرور قرابة 5 أشهر من آخر مباراة خاضها النصر آسيوياً في نسخة 2019، يعود مجدداً للمعترك القاري ليواجه الفريق ذاته الذي ودع البطولة علي يده بإجمالي مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية، عندما التقى بالسد وفاز في الرياض بهدفين لهدف، ثم خسر بالدوحة 3-1.

ضم البرتغالي روي فيتوريا الأسماء الأجنبية نفسها التي خاضت آخر مواجهتين في البطولة الماضية، وهم الأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي جوليانو دي باولا، والمغربيين نور الدين أمرابط، وعبدالرزاق حمدالله.

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يبحث النصر عن إنطلاقة تذلل عليه صعاب المجموعة الرابعة التي أوقعته إلى جانب السد، والعين الإماراتي، وسباهان الإيراني، ويستقر أصفر الرياض على لاعبيه الأجانب، علاوة على استمرار البرتغالي روي فيتوريا مدربه الذي قاده إلى دور الثمانية لأول مرة خلال النسخة الجديدة.

مباراة النصر السعودى ضد السد القطرى فى دورى أبطال آسيا

بعد اختياره للبرازيلي مايكون مدافع النصر، بات فيتوريا أمام خيارات محدودة دفاعياً، بعد تأكد غياب الثنائي عبدالله مادو وعمر هوساوي، إذ من المرجح أن يشارك كل من نايف الماس وعبدالإله العمري.

من جهته، يقص السد شريط مبارياته في المسابقة بعد أن ودع النسخة الماضية من محطة الهلال في نصف النهائي، وفي تلك المواجهة تعرض عبدالكريم حسن مدافعه للطرد بالبطاقة الحمراء، ولن يتمكن بسبب ذلك من المشاركة أمام النصر لتنفيذ عقوبة الإيقاف.

النصر و السد القطري الساعة 4.30 علي قناة 1