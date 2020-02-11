رياضة | حقيقة أزمة ميسي مع جريزمان في برشلونة

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كشفت صحيفة سبورت الكتالونية حقيقة توتر العلاقة بين جريزمان وميسي في برشلونة بعد التصريحات السابقة التي نشرتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قد نشرت تقرير صباح اليوم حول توتر علاقة ميسي مع جريزمان وعدم سعادة الأخير داخل جدران الكامب نو.
واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن كل ما نشر بشأن توتر علاقة جريزمان مع ميسي في برشلونة عار تماماً من الصحة لأن اللاعب لم يخرج من الأساس في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول.
وكتبت إذاعة الكادينا كوبيه: العلاقة الشخصية بين ميسي وغريزمان على مايرام ولاتوجد بينهم أي مشكله.
واضافت: تواصلنا مع وكلاء جريزمان وتم نفي بشكل قطعي التصاريح التي نشرت على الفرانس فوتبول ، وأكدو للإذاعة انه سعيد جدا في برشلونة