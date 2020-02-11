رياضة | عبدالحفيظ في الإمارات قبل بعثة الأهلي تحضيرًا للسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ في الإمارات قبل بعثة الأهلي تحضيرًا للسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على السفر إلى الإمارات قبل بعثة الفريق، المتجهة لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يطير عبدالحفيظ، إلى الإمارات يوم 16 من الشهر الجاري، من أجل بحث ترتيبات استقبال البعثة والإطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.

وكان مسؤولو النادي الأهلي حددوا يوم 17 فبراير الجاري، موعدًا للسفر حيث أنهوا جميع الحصول على تأشيرات السفر، على أن تعود البعثة في اليوم التالي للمباراة.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم 24 فبراير الجاري على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.