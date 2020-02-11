رياضة | أمير مرتضى يكشف تفاصيل قائمة السوبر الأفريقي ويوضح موقف الأبيض من قمة 24 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يكشف تفاصيل قائمة السوبر الأفريقي ويوضح موقف الأبيض من قمة 24 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن بعثة الأبيض وصلت قطر بشكل طبيعي، مشيرا الى التنظيم المشرف وتوفير كل عناصر الراحة للفريق.

وأشار أمير: تحدثنا مع الاتحاد الأفريقي بصعوبة إرسال قائمة الفريق في وقت مبكر قبل السوبر الإفريقي، وأن القائمة التي تم إرسالها إلى كاف كانت مبدئية، وهو ما يتيح لنا تعديل قائمة المباراة النهائية حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف: كارتيرون سوف بحسم قائمة المباراة بشكل نهائي اليوم.. وهو مستقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض اللقاء ولكن القائمة النهائية سوف يحسمها اليوم Advertisements

وتابع: أرسلنا القائمة بناء على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وهذا ما تعرض له كارتيرون في الموسم الماضي مع الرجاء.

وأردف: نادي الزمالك يقوم بإرسال الموعد والمكان الخاص بكل مواجهة أفريقية وعليه يحدد الاتحاد الأفريقي الموعد النهائي نظرا لأشياء آخرى مثل البث والرعاة وغيرها، وطلبنا اللعب يوم 29 على ملعب ستاد القاهرة وننتظر رد الأمن والكاف وننتظر الرد الرسمي، فالمباراة ستقام يوم ٢٨ او ٢٩ سنمون جاهزين لها في كل الأحوال، واتحاد الكرة أكد لنا بأن المدة بين مباراة الذهاب والإياب أمام الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لن تشمل اي مواجهة محلية.

مشيراًالى أن هناك لغط كبير بخصوص وجود مباريات محلية في الفترة من ٢٨ فبراير إلى ٦ مارس.. مباريات الدور الثاني لم تحدد حتى الآن.

وأختتم: نرحب بتأجيل مباراة القمة في الدوري لو ستكون في مصلحة الفريقين.. وأشكر جماهير النادي الكبيرة التي تواجدت خلف الفريق في قطر.