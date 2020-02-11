رياضة | مورينيو يُطالب توتنهام بضم طريد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يُطالب توتنهام بضم طريد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، إلى التعاقد مع أحد نجوم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لما ذكرته صحيفة ليفربول إيكو، فإن توتنهام لديه رغبة في التعاقد مع لالانا في الصيف.

وكانت العديد من التكهنات قد أثيرت خلال الفترة الماضية على مستقبل اللاعب، في الوقت الذى لم يقم فيه "الريدز" بالتفاوض مع لاعبه من أجل التجديد.

توتنهام ليس النادي الوحيد الذى يرغب في ضم لالانا، حيث يتواجد كذلك على رادار آرسنال وليستر سيتي ووست هام.

وطالب مورينيو، مسؤولي ناديه بالتعاقد مع لاعب وسط فريق ليفربول، آدم لالانا، في الصيف المقبل، حيث سينتهي عقد اللاعب مع "الريدز" في يونيو (حزيران) المقبل، وسيصبح بعد ذلك لاعباً حراً.