رياضة | التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لبيراميدز أمام المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله لمواجهة المقاولون العرب في مباراة الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في السابعة والنصف مساء على استاد الجبل الأخضر بالدوري. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عما دونجا- أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - عمر العيوني- دودو الجباس - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - محمد فاروق - محمد فتحي.

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