رياضة | أتلتيك بلباو وريال سوسييداد يسعيان للوصول إلى نهائي كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيك بلباو وريال سوسييداد يسعيان للوصول إلى نهائي كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى كل من أتلتيك بلباو، وريال سوسيداد، لمواصلة مشواره في كأس إسبانيا لكرة القدم، وبلوغ المباراة النهائية، بعد إقصائهما برشلونة وريال مدريد توالياً من ربع النهائي، عندما يستضيف الاول غرناطة الأربعاء، والثاني ميرانديس من الدرجة الثانية، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

كان بلباو أقصى برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب بنتيجة 0-1 بهدف عكسي قاتل في الوقت بدل الضائع لسيرجيو بوسكتس، فيما تفوق ريال سوسييداد 4-3 على ريال مدريد في عقر دار الاخير على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مباراة مثيرة، كما أطاح غرناطة بفالنسيا حامل اللقب.

وهي المرة الاولى منذ عام 2010 التي سيغيب فيها ريال مدريد وبرشلونة عن المربع الذهبي للمسابقة أو حتى عن المباراة النهائية.

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ويستضيف بلباو ثاني أكثر الاندية تتويجاً باللقب (23 مرة) لكن آخرها يعود لعام 1984، فريق غرناطة وصيف عام 1959، في مباراة حذرة بين تاسع وعاشر الدوري المحلي إذ تفصل نقطة يتيمة بينهما.

يدخل النادي الباسكي اللقاء الثلاثاء على ملعب "سان ماميس" العصي على الكثير من الفرق، بعد خسارته امام مضيفه ريال سوسييداد (1-2) في الدوري نهاية الاسبوع التي شهدت ايضا سقوط منافسه غرناطة امام اتلتيكو مدريد (صفر-1).

وسيعول بلباو بقيادة المدرب غايسكا غاريتانو على قائدة إيكر مونياين، وراؤول غارسيا، ومهاجمه انياكي ويليامز لبلوغ النهائي.