رياضة | نجم برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح مدوي

حذر البرتغالي نيلسيون سيميدو لاعب فريق برشلونة الإسباني العدو التقليدي ريال مدريد بخطف صدارة الليجا في المباريات القادمة.

وقال سيميدو في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: بالطبع امر مؤسف اننا لسنا في الصدارة حتي الآن لكن ما زال امامنا الكثير في البطولة، الفارق ليس كثيراً وبإمكاننا أن نكون ابطالاً نهاية الموسم.

وتابع: نعمل بشكل جيد مع كيكي سيتين ولدينا طموح كبير لانتزاع الصدارة في المباريات القادمة عن طريق تقديم أداء قوي.

واضاف: قادرين على إنهاء الموسم في الصدارة وخطف المركز الأول من ريال مدريد لدينا الوقت ولدينا المباريات والفريق يتحسن، قد يكون هذا أفضل موسم لي في برشلونة، أنا سعيد جداً بما يحدث لي.