رياضة | 3 عروض ضخمة لخطف نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عروض ضخمة لخطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نجم فريق برشلونة الإسباني ثلاثة عروض للرحيل عن الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحافية، أن ناديي يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، انضما لباريس سان جيرمان الفرنسي في صراع التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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بحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو أرواغو، ليس الوحيد المهتم بضم آرثر ميلو، حيث سيواجه منافسة قوية جداً مع يوفنتوس ومانشستر سيتي في الميركاتو القادم للحصول على توقيع لاعب برشلونة.

في حين يريد ليوناردو تعزيز خط وسط باريس سان جيرمان، بعد ضم أندير هيريرا، وإدريسا غانا غاي في الصيف الماضي، وتقع عينه على آرثر ميلو كصفقة محتملة جديدة للمدرب توماس توخيل بالموسم المقبل.

وعلى الرغم من الفترة الصعبة التي يمر بها نادي برشلونة حالياً، ما زال لاعب خط الوسط آرثر ميلو مرغوباً فيه بشكل واضح، حيث يتطلع يوفنتوس ومانشستر سيتي للتحرك من أجله أيضاً في الصيف، ويمكن أن يتسببا في زيادة سعره، مع العلم أن برشلونة يتوقع الحصول على 40 مليون يورو على الأقل مقابل بيعه.