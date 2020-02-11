رياضة | مدرب منتخب تونس: الزمالك سيكشف معدن الترجي الحقيقي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب تونس: الزمالك سيكشف معدن الترجي الحقيقي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي، أن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل، بملعب ثاني بن جاسم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ستكون اختبار قوي لبطل تونس.

وقال "معلول"، في تصريحات تم نقلها عبر موقع الصريح التونسي، أن الزمالك سيكون سبب في ظهور الوجه الحقيقي لفريق الترجي، وسيعطي الصورة الحقيقية عنه.

وتابع، أنه يأمل في فك عقدة السوبر، وتجاوز سيناريو مواجهة الرجاء في النسخة الماضية.

وكان الزمالك قد وصل اليوم للعاصمة القطرية الدوحة بقائمة مكونة من 18 لاعبا ضمت كل من: محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود علاء، محمد عبدالغني، حازم إمام، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة، محمود حمدي "الونش"، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفى محمد، أشرف بن شرقي.