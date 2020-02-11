رياضة | الزمالك يخطط لضم صفقتي الموسم من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لضم صفقتي الموسم من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب مسئولو نادي الزمالك وضع ثنائي الأهلي وليد سليمان وحسام عاشور عقب نهاية الموسم الجاري للتفاوض معهم للانتقال للأبيض في الصيف المقبل.

وينتظر الزمالك الموقف النهائي للثنائي حسام عاشور ووليد سليمان خاصة وأن عقودهم سوف تنتهي مع نهاية الموسم الجاري بالإضافة للثنائي أحمد فتحي وشريف إكرامي.

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وسيحاول الزمالك استغلال تجاهل الأهلي في فتح مفاوضات مع سليمان وعاشور لتجديد عقودهم وبالتالي سيحق للثنائي التوقيع لأي ناد آخر في الصيف المقبل إذا لم يتم تجديد العقود.

ولم يفتح الأهلي حتي الآن مفاوضات مع عاشور وسليمان لتجديد عقودهم وهو الآخر الذي اشعل غضب الثنائي بسبب تجاهل الإدارة حول عملية التجديد.

وكان شريف إكرامي حارس مرمي الفريق قد أعلن في الأيام الماضية رحيله عن الأهلي بشكل رسمي بحثاً عن فرصة مع ناد آخر.