رياضة | أبوقير يحول تأخره بهدف لفوز مثير على بلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوقير يحول تأخره بهدف لفوز مثير على بلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن أبوقير للأسمدة من تحويل تأخره بهدف إلى فوز مثير فى الوقت المحتسب بدل من الضائع بهدفين مقابل هدف، على حساب فريق بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة ١٤ للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

بدأ أبوقير بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : السيد الصاوى

خط الدفاع :مرضى جوده، محمود السيد. على عزت، كمال ابوالفتوح

خط الوسط:فرانسبس، محمد جمال، هاني السيد، إسلام احمد، مصطفى محمد

خط الهجوم : كارفالا

بينما بدأ بلدية المحلة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد حباشة

خط الدفاع: حكا، باسم عيد، حسام زين، أحمد إبراهيم

خط الوسط : كريم بدير، محمد عبدالله، علاء شعبان، ريفو، كشلط

خط الهجوم :عمرو مصطفى

أدار المباراة تحكيميا حكم ساحة محمد عباس مايو،

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تقدم عمرو مصطفى لبلدية المحلة فى الدقيقة الخامسة وتعادل محمود الملك من ركلة جزاء لأبوقير مع الدقيقة ٤٢ قبل أن يخطف محمد عبدالله هدف الفوز لأبوقير فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثانى.

تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللقاء وظهرت السيطرة فى بداية المباراة لصالح بلدية المحلة والذى أسفر عن هدف التقدم السريع مع بداية المباراة عن طريق عمرو مصطفى ثم عادت السيطرة لصالح أصحاب الضيافة بعدما نجح فى التعديل قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمود الملك.

فى الشوط الثانى واصل أبوقير الضغط وسط محاولات متقطعة من جانب الفريقين على المرميين وقبل صافرة النهاية مباشرة يقضى محمد عبدالله على أمال الضيوف بهدف قاتل لأبوقير للأسمدة لينهى بعدها الحكم اللقاء بفوز غالى لأبوقير ليعود بهذا الفوز لسكة الإنتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

الفوز رفع رصيد أبو قير إلى 17 نقطة، بالمركز الثامن، وتوقف رصيد البلدية عند 19 نقطة، بالمركز السابع.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 29 نقطة

2- دمنهور 27 نقطة

3- غزل المحلة 25 نقطة

4- دكرنس 24 نقطة

5- المنصورة 23 نقطة

6- الرجاء 22 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- أبو قير 17 نقطة

9- الحمام 16 نقطة

10- الأوليمبي 15 نقطة

11- بيلا 5 نقاط

12- المالية 5 نقاط