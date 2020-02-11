رياضة | الجزيرة يفوز على مركز شباب الضبعة في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يفوز على مركز شباب الضبعة في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الجزيرة فوزا كبيرا علي شباب الضبعة برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم في ختام مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح ليرفع الجزيرة رصيدة للنقطة 23 ويتوقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة ال 17 .

وفي إطار مباريات نفس الجولة نجح مطروح في الفوز علي الشرطة بهدفين نظيفين ليرفع مطروح رصيدة للنقطة 20 ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة السادسة في المركز الأخير.

وكان قد نجح نادي الهلال في تحقيق فوز كبير علي مركز شباب برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما عصر بملعب مركز شباب برج العرب الجمعة ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 24 ويستمر في صدارة المجموعة ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة ال12 في المركز قبل الأخير.

وحقق الحرية فوزا كبيرا علي شباب الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع الحرية رصيدة للنقطة 17 وتوقف رصيد مركز شباب الحمام عند النقطة 13.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب

1- الهلال 24نقطة

2- الجزيرة 23 نقطة

3- المصري السلوم 21 نقطة

4- مطروح 20نقطة

5- شباب الضبعة 17نقطة

6- الحرية 17نقطة

7- مركز شباب الحمام 13نقطة

8- برج العرب 12نقاط

9- الشرطة 6نقاط