رياضة | خاص.. انقسام حول تعيين الخروبي مدربا لـ دجلة.. وجلسة حاسمة منتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. انقسام حول تعيين الخروبي مدربا لـ دجلة.. وجلسة حاسمة منتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس إدارة نادي وادي دجلة، جلسة طارئة مساء اليوم الثلاثاء من أجل حسم ملف مدرب الفريق، وذلك عقب رحيل اليوناني تاكيس جونيس من تدريب الفريق.

وأعلن وادي دجلة عبر موقعه الرسمي رحيل تاكيس جونيس من تدريب الفريق، بعد تدهور النتائج في الفترة الأخيرة.

وعلم الخليج 365 الرياضي أن هناك انقسام داخل مجلس إدارة نادي وادي دجلة، على تعيين الجزائري مصطفى خروبي مدير أكاديميات النادي بمصر مدربا للفريق، خلفا لليوناني تاكيس جونيس. ويوجد اتجاه داخل مجلس إدارة وادي دجلة، بإسناد المهمة إلى مدرب مصري لعبور تلك المرحلة التي يمر بها الفريق. Advertisements كما يتبنى الاتجاه ذاته تعيين مصطفى خروبي مدربا مؤقتا للفريق حتى الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد. وخسر وادي دجلة بثلاثية نظيفة أمام المصري البورسعيدي، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري. ويقبع وادي دجلة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة. وتولى تاكيس جونيس تدريب وادي دجلة في أغسطس 2018 خلفا لطارق العشري.

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