رياضة | خسارة سيراميكا أمام بتروجت في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسارة سيراميكا أمام بتروجت في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي سيراميكا، على ملعبه من ضيفه فريق بتروجت، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة المثيرة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، بستاد السويس، في ختام مواجهات الأسبوع الثالث، للدور الثاني من دوري القسم الثاني.

شهد الشوط الأول، تعادل الفريقين بدون اهداف، وفي الشوط الثاني، تقدم فريق سيراميكا عن طريق احمد غنيم في الدقيقة 63 ثم تعادل فريقو بتروجت عبر اللاعب اسلام سمير في الدقيقة 74.

وشهدت الدقيقة 90 أحراز اللاعب الصاعد اسلام سمير الهدف الثاني له ولفريق بتروجت، ليفوز النادي البترولي، بهدفين مقابل هدف.

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بذلك النتيجة، وصل رصيد بتروجت إلى 22 نقطة بالمركز الثالث، وتوقف رصيد سيراميكا عند 29 نقطة بالمركز الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 24 نقطة

3- بتروجت 22 نقطة

4- النجوم 21 نقطة

5- منتخب السويس 20 نقطة

6- القناة 19 نقطة

7- النصر 19 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- الترسانة 14 نقطة

11- المريخ 11 نقطة

12- الزرقا 8 نقاط