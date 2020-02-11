رياضة | كوتينيو يصدم برشلونة بقرار جديد

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وجه البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم نادي برشلونة الإسباني والمعار إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني صدمة قوية إلى ناديه في الساعات القليلة الماضية.

كوتينيو يرفض العودة إلى برشلونة

وأكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن كوتينيو رفض العودة إلى نادي برشلونة من جديد عقب انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو أكد إلى مسئولي نادي برشلونة أنه يريد البقاء في صفوف بايرن ميونخ حتى بعد انتهاء إعارته.

ويتواجد كوتينيو حاليا في صفوف نادي بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي برشلونة.

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برشلونة يحاول التخلص من كوتينيو

وحسب ما أشارت إليه التقارير الصحفية الإسبانية فإن نادي برشلونة أصبح لا يريد فيليبي كوتينيو في صفوف الفريق ولا يمانع في بيعه في نهاية الموسم لأي نادي يقدم عرض مناسب.

وكان نادي برشلونة قد عرض على بايرن ميونخ شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته ولكن النادي الألماني رفض هذا وقرر عودة اللاعب إلى البارسا في نهاية الموسم.

وحسب ما نشرته التقارير الصحفية فإنه يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها نادي باريس سان جيرمان ونادي ليفربول.

مشاركات كوتينيو مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك فيليبي كوتينيو في 27 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.