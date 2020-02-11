رياضة | نيمار يواجه الخطر الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يواجه الخطر الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفكر عارضة الأزياء البرازيلية، ناغيلا تريندادي، في مقاضاة المهاجم البرازيلي نيمار بتهمة الاغتصاب والاستغلال الجنسي أمام القضاء الفرنسي، بعد أن حفظت محكمة العدل البرازيلية الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لما أكده محاميها.

قال محامي ناغيلا، كوازمي أروغو، أنهم يجمعون أدلة لتقديم شكوى ضد لاعب باريس سان جيرمان، لكن هذه المرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأفاد أروغو: "أنا متأكد من أنه ستكون هناك عواقب مختلفة في باريس، عما يحدث هنا في البرازيل".

وكشف أنهم على اتصال بالفعل مع شركة محاماة فرنسية لتجهيز دعوى قضائية ضد النجم البرازيلي.

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واستطرد: "ستكون بمثابة القنبلة، نحن متأكدون من أن القاضي في باريس سيقبل الشكوى المرفوعة ضد نيمار".

وشدد أروغو أن هناك "دليلاً" لم يلتفت إليه المحققون في البرازيل، وهو عبارة عن لقطات فيديو في الفندق الباريسي، تقول فيها ناغيلا إنها تعرضت للاغتصاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضاً بدراسة إمكانية تضمين جريمة الاستغلال الجنسي في دعوى قضائية محتملة.

واختتم: "السلوك الذي يمارسه نيمار مع العديد من النساء، حيث يقوم بدعوتهم إلى البلدان التي يلعب فيها، يعد على الأقل في باريس جريمة، لأن هناك هذا الفعل يمكن مساواته بالدعارة".